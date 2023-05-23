Контракт на строительство ж/д участка Решт - Астара планируют заключить в ближайшие месяцы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Иран могут заключить в ближайшие несколько месяцев контракт на совместное строительство железнодорожного участка Решт - Астара. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Мы вчера проговорили все основные условия. Мы сейчас обменяемся письмами, мы так договорились с министром транспорта Ирана. Представим наши компании с обеих сторон, кто будет в этом участвовать. Думаю, в ближайшем будущем - несколько месяцев может понадобится, чтобы создать уже генеральный, главный, контракт между нашими компаниями о том, что они начнут реализовывать этот проект. Деньги выделены, сейчас надо просто готовиться к реализации", - сказал он.

17 мая 2023 года представители двух стран - министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш подписали соглашение о совместном создании этого участка. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг. Протяженность линии Решт - Астара составит 162 км. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг, что позволит повысить экономическую эффективность западного маршрута.

На участке будут применены два типа колеи - 1435 и 1520. "Мы начинаем с колеи 1435, но будем строить совмещенную колею, которая позволит при необходимости расширения объема перевозки просто положить еще один рельс - такие есть специальные", - прокомментировал глава Минтранса РФ.

О совместном строительстве

По словам Савельева, для возведения участка будут применяться как иранские, так и российские материалы. "Какие-то инертные материалы, строительные материалы, которые явно существенно дешевле в Иране, потому что плечо поставки меньше, - например, цемент, песок, гравий - мы можем брать на территории Ирана. Более сложные изделия - основная составляющая объема финансирования - она пойдет российским компаниям. Это рельсы, железобетонные изделия, вагоны, локомотивы", - добавил он.

Сейчас, по словам министра, ведется двусторонний поиск уполномоченных организаций каждой из сторон, которые будут взаимодействовать с юридическими лицами в рамках проектирования и строительства по исполнительному контракту.

Финансирование и сроки

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что грузопоток по этой железнодорожной дороге к 2030 году может составить 15 млн тонн.

Он также отмечал, что на реализацию проекта выделяется межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. Российская доля в кредите составляет 85%.

Как рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, проектирование участка уже ведется. По его словам, строительство планируется завершить в 2027 году - в третьем квартале или к концу года.