В Росгранстрое сообщили о стабилизации ситуации на пункте пропуска "Забайкальск"

По словам руководителя учреждения Геннадия Безлобенко, заторов на объекте нет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ситуация с проездом грузового транспорта в пункте пропуска "Забайкальск" на границе с Китаем на сегодняшний день стабилизирована, заторов нет. Об этом рассказал журналистам руководитель ФГКУ "Росгранстрой" Геннадий Безлобенко.

"Сегодня ситуация полностью стабилизирована. Более того, мы 15 числа ввели круглосуточный режим работы пункта пропуска, что в свою очередь практически в два раза увеличило пропускную способность. Поэтому там сегодня ситуация более-менее нормальная, стабильная", - сказал он. "Нет, сегодня нет заторов. Все в порядке очереди идет спокойно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, сохраняются ли пробки.

Безлобенко также подчеркнул, что с 1 сентября на пограничном переходе планируется запустить систему электронной очереди. Полностью завершить модернизацию данного пункта пропуска, по его словам, Росгранстрой планирует в I квартале 2026 года.

Как сообщал ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, пропускная способность "Забайкальска" после реконструкции увеличится до 2,4 тыс. машин, из них 1,6 тыс. - грузовые.

"Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через пункт пропуска осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар. Ранее в правительстве Забайкальского края сообщали, что в 2025-2027 годах пункт пропуска реконструируют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".