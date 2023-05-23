В России перестанет работать inDrive

Команда российского приложения запустила новое аналогичное приложение под названием Drivee

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Международный сервис для заказа такси inDrive, основанный в Якутске, прекратит работать в России, команда российского приложения запустила новое аналогичное приложение под названием Drivee. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с деятельностью компании.

"Российское отделение вышло из контура международного ride-hailing сервиса inDrive еще в июне 2022 года и, де-факто, стало развиваться самостоятельно. В мае 2023 года команда российского сервиса решила полностью перезапустить бизнес под новым названием - Drivee", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что части российских пользователей inDrive уже предлагают скачать Drivee и перенести в него свои данные. После полноценного запуска Drivee заказать поездку в приложении inDrive будет нельзя. Сроки окончательного прекращения работы приложения inDrive в РФ не уточняются.

В новом приложении будут работать старые функции из приложения inDrive с возможностью клиенту самостоятельно предлагать цену за поездку, добавил источник агентства.

По его словам, при этом временно Drivee откажется от грузовых перевозок и услуг мастеров, сосредоточившись на развитии городских сервисов на территории России. Компания сохранила рабочие места сотрудников российского подразделения, а также расширила команду в офисах Москве и в Якутске.

Представитель inDrive подтвердил ТАСС, что компания передала российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года. С момента разделения российская компания развивается независимо от inDrive. В пресс-службе Drivee не ответили на запрос ТАСС.

О Drivee

Приложение Drivee доступно в магазинах приложений для iOS и Android AppStore, Google Play и App Gallery, убедился корреспондент ТАСС. При заходе в приложение сервис предлагает ввести номер телефона и получить проверочный код - после этого данные автоматически переносятся из inDrive в Drivee. Личные данные из приложения inDriver были автоматически удалены.

Разработчиком приложения Drivee является ТОО "Индэлс", следует из карточки приложения в магазинах. Как следует из данных "Спарк", с марта 2023 года "Индэлс" владеет 100% уставного капитала юридического лица inDrive в России, ООО "Софтформинг".

Об inDrive

inDrive - международная платформа транспортных и городских услуг со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния, США. inDrive присутствует в 614 городах в 47 странах. Помимо поездок, inDrive предоставляет растущий перечень городских услуг, включающий междугородние и грузовые перевозки, вызов мастера, курьерской доставки и поиск работы.