Модернизацию пункта "Верхний Ларс" в Северной Осетии планируют завершить в ноябре

По контракту работы должны быть закончены в декабре

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Работы по модернизации пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии планируется завершить в ноябре 2023 года, сообщил журналистам директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Михаил Кокаев.

"По контракту у нас - декабрь текущего года, но мы хотим в ноябре завершить. Это срок, который мы для себя взяли", - сказал Кокаев.

По его словам, сейчас проблем с проездом легкого транспорта на этом пункте нет. На погранпереходе работают 24 полосы движения - по 12 в каждом направлении.

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды на грузинской территории.