Новые регионы внесли в бюджет в 2023 году 30 млрд рублей налогов

Президент Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новые регионы внесли в бюджет с 1 января 2023 года 30 млрд рублей налогов. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в Совете Федерации.

"Не могу не отметить, что за этот год <...> у нас уже 30 млрд рублей поступлений (от новых регионов - прим. ТАСС)", - сказал Егоров.

Президент РФ Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей.