23 мая, 07:17

FT: новый владелец Silicon Valley Bank обвинил HSBC в переманивании сотрудников

По данным газеты, холдинг First Citizens Bank & Trust Company подал иск на $1 млрд

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company (FCB&TC), новый владелец обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), выступил с иском в калифорнийском суде против транснационального банка HSBC в размере $1 млрд. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times.

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По данным издания, FCB&TC обвинил банк в переманивании топ-менеджеров и незаконном использовании конфиденциальной информации. Как утверждают истцы, один из бывших руководителей SVB Дэвид Сэбоу, перейдя в HSBC, разработал "схему" по переманиванию более 40 сотрудников банка в Калифорнии. Эти специалисты располагали подробной информацией о клиентах, и Сэбоу пообещал перебежчикам "значительные дивиденды".

"Хищения и неправомерное использование ответчиками конфиденциальной информации, являющейся собственностью и коммерческой тайной, а также недобросовестная конкуренция и другие незаконные действия заслуживают санкций и выплаты существенной компенсации в размере более $1 млрд," - говорится в иске. Банк HSBC от комментариев отказался.

Silicon Valley Bank рухнул в начале марта после того, как потерял десятки миллиардов долларов депозитов от венчурных инвесторов и стартапов. Тогда банковский холдинг FCB&TC купил все вклады и кредиты обанкротившегося SVB, создав Silicon Valley Bridge Bank - "промежуточный банк" для защиты вкладчиков. 

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