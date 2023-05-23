Мишустин назвал одной из главных задач Нового банка развития защиту стран БРИКС от санкций

Премьер-министр надеется, что "успешное функционирование банка будет способствовать дальнейшему укреплению экономического и инвестиционного взаимодействия в формате стран БРИКС"

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Россия видит одной из главных целей Нового банка развития БРИКС защиту торгово-экономических связей входящих в объединение государств от влияния западных санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Во вторник в Шанхае Мишустин провел встречу с новым председателем банка Дилмой Руссефф, которую поздравил с назначением на новый пост.

"Вы возглавили банк в сложное время, в период трансформации мировой торгово-экономической и финансовой системы. И одну из главных целей банка мы видим в том, чтобы защитить торгово-экономические связи стран БРИКС от влияния нелегитимных санкций со стороны коллективного Запада. Убеждены, что перезагрузка банка, которую вы начали, пройдет успешно, и это позволит адаптировать его работу к новым реалиям, успешно противостоять современным вызовам", - сказал Мишустин в ходе встречи с Руссефф.

Глава правительства РФ выразил надежду на то, что "успешное функционирование банка будет способствовать дальнейшему укреплению экономического и инвестиционного взаимодействия в формате стран БРИКС, придаст импульс продвижению перспективных проектов в торговле, энергетике, в высоких технологиях, в транспортно-логистической инфраструктуре и других областях".

"Это в свою очередь позволит создать новые точки роста национальных экономик государств "пятерки", - заявил Мишустин.

Перспективы развития

Глава правительства напомнил, что в следующем году председательство в БРИКС перейдет к России. "Россия ставит перед собой задачу повышения роли БРИКС в решении международных и региональных проблем и в формировании справедливого, демократического многополярного мира", - сказал Мишустин.

Он передал Руссефф, которая ранее занимала пост президента Бразилии, "самые теплые и искренние пожелания и поздравления с назначением на новую должность" от президента РФ Владимира Путина. "На посту президента Бразилии вы добились значимых результатов <...>, и в России очень ценят ваш вклад в развитие наших двусторонних отношений", - отметил Мишустин. Он выразил надежду на то, что под руководством Руссефф Новый банк развития сможет успешно выполнять возложенные на него функции, что в первую очередь необходимо для повышения международного авторитета банка и расширения его операционной деятельности, в том числе в России.

Со своей стороны? Руссефф напомнила, что Россия стояла у истоков становления банка БРИКС, и заверила, что банк "настроен на выполнение своих обязательств перед всеми членами-основателями, в том числе Россией". Она согласилась с тем, что "мир сегодня проходит через очень сложный период: геополитические конфликты, инфляция, турбулентность на мировых рынках - все это очень негативным образом сказалось на развивающихся странах".

Руссефф заметила также, что "придерживается очень четкой позиции в отношении санкций".

О банке

Новый банк развития (НБР) - международная финансовая организация, учрежденная странами БРИКС. Банк занимается финансированием инфраструктуры и проектов устойчивого развития в государствах - членах организации. Стратегией банка предусмотрены следующие приоритетные секторы: чистая энергетика и энергоэффективность, транспортная инфраструктура, водоснабжение и санитария, охрана окружающей среды, социальная и цифровая инфраструктура.

Особое внимание уделяется развитию механизма финансирования проектов в национальных валютах.

Всего к настоящему моменту одобрено 89 проектов для финансирования, из них больше всего в Китае и Индии.

НБР получены долгосрочные кредитные рейтинги "АА+" от рейтингового агентства S&P и "AA" от Fitch, "AAA" от Japan Credit Rating Agency, ACRA, China Chengxin International Credit Rating Group и China Lianhe Credit Rating, что позволяет привлекать долгосрочное фондирование в резервных и национальных валютах на международных финансовых рынках.