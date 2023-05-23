Китай надеется, что США не перенесут свои финансовые риски на весь мир

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что ситуация в США и политические решения Вашингтона имеют важные побочные эффекты для мировой экономики

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Китай надеется, что США, будучи крупнейшей экономикой в мире, не перенесут свои финансовые риски на международное сообщество. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя по просьбе ТАСС проблему американского госдолга.

"Проблема долга является внутренним делом США, но, поскольку они являются крупнейшей экономикой мира, их собственная ситуация и политические решения имеют важные побочные эффекты для мировой экономики. - заявила Мао Нин. - Надеемся, что США будут придерживаться ответственной фискальной и монетарной политики и не переложат риски США на мир".

Пекин также надеется, что "США не будут собирать урожай по всему миру для защиты собственных интересов", сказала Мао Нин.

В марте газета Global Times сообщала, что на конец января Китай являлся вторым по величине иностранным держателем госдолга США ($843,7 млрд). На первом месте располагалась Япония ($1,104 трлн). Издание указало, что в последние годы КНР постоянно сокращала объем хранимых американских гособлигаций.

В понедельник министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Минфин не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня, возможно, даже к 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.