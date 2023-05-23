РОЭ представит военную технику на встрече по безопасности под эгидой Совбеза России

На XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности космические спутники, будут представлены в том числе комплексы противодействия БЛА

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) представит космические спутники, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и военную технику на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом во вторник сообщили в РОЭ.

"Рособоронэкспорт" представляет продукцию 25 российских предприятий, в том числе входящих в Ростех: боевое и гражданское оружие, средства ближнего боя, индивидуальную защиту, нелетальное оружие, инспекционно-досмотровые комплексы, средства интернет-мониторинга и обеспечения кибербезопасности, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, космические спутники. Уверен, предлагаемая продукция вызовет большой интерес у гостей мероприятия", - заявил генеральный директор РОЭ Александр Михеев, слова которого приводятся в сообщении.

В том числе будут показаны специальные бронеавтомобили "Спартак" и "Тигр-Рейд", а также комплекс противодействия малоразмерным БЛА "Репеллент-Патруль". "Для снаряжения личного состава специальных подразделений "Рособоронэкспорт" показывает современное обмундирование: огнестойкий противоосколочный легкий комбинезон "Кобальт-Л", комплект защиты коленных и локтевых суставов "Зигзаг", защитные очки "Кондор", легкий пулестойкий шлем "Тор", модульный тактический бронежилет "Тактика", защитные комплекты "Тактический" и "Штурмовой", - добавили в "Рособоронэкспорте".

Там также сообщили, что впервые в рамках проведения различных российских и зарубежных международных выставок организация продемонстрирует космические аппараты. "Делегациям наших партнеров предлагаются спутники "Скиф", обеспечивающие спутниковый широкополосный доступ в интернет, и "Марафон" - аппарат спутниковой системы связи для обслуживания рынка интернета вещей. Мы готовы поставлять партнерам готовые к запуску космические аппараты, а также совместно с госкорпорацией "Роскосмос" осуществлять их запуск на российских ракетах-носителях в интересах заказчиков", - уточнил Михеев.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет с 23 по 25 мая в Московской области.