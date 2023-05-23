23 мая, 08:11

"Ростелеком" сообщил об устранении сбоя с доступом к зарубежным сервисам

Как ранее сообщали в компании, сбой был связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Проблема с доступом к зарубежным ресурсам в сети "Ростелекома" решена, технический сбой на европейской площадке устранен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Проблема решена с доступом к зарубежным ресурсам", - сообщили в пресс-службе.

Утром во вторник некоторые Telegram-каналы со ссылкой на пользователей сообщили о проблемах с доступом в интернет в сети "Ростелекома", в основном это касалось зарубежных ресурсов. В "Ростелекоме" рассказали, что сбой связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком, в России сеть оператора работает штатно. 

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Россия
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