В "Яндексе" сообщили, что детали реструктуризации пока прорабатываются

Глава ВТБ Андрей Костин ранее сообщил, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Все детали возможной реструктуризации IТ-компании "Яндекс" пока находятся в проработке, возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Как мы говорили ранее, все предлагаемые изменения, в том числе состав инвесторов, должны будут одобрить текущие акционеры. Детали возможной реструктуризации пока прорабатываются и будут опубликованы позже", - отметили в компании.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин добавил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал.

Позднее в пресс-службе ВТБ подтвердили заинтересованность в покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума. Тем не менее, уточнили там, финальное решение по сделке будет приниматься после переговоров обо всех условиях соглашения.

О возможности покупки контрольного пакета акций "Яндекса" консорциумом, в который вошли российские бизнесмены Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, а также банк ВТБ, сообщало ранее издание The Bell (признано в РФ иноагентом). По его данным, состав консорциума, их доли и сумму сделки на этой неделе должен обсудить совет директоров "Яндекса", а затем ее предстоит одобрить акционерам компании.