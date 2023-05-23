В Нижегородской области планируют запустить производство китайских машин

По словам главы региона Глеба Никитина, соответствующие переговоры уже ведутся

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют запустить в регионе производство автомобилей китайского бренда, необходимые переговоры уже ведутся. Об этом во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"При этом мы делаем ставку именно на кратное развитие технологического сотрудничества, в частности, в приоритетной для нас сфере автомобилестроения. Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов. Мы планируем обеспечить локализацию производства легковых автомобилей китайского производства, и переговоры нашими и китайскими производителями уже ведутся", - сказал Никитин, заверив китайских партнеров в полной поддержке правительства региона.

Нижегородская область является развитым промышленным регионом. Среди приоритетных направлений - автомобилестроение. Эта отрасль традиционно наряду с металлургией, химией и ОПК определяют ситуацию в промышленности. Одним из якорных предприятий области является Горьковский автозавод.