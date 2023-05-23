Бизнес РФ предлагает КНР не ограничивать перемещение российских автоперевозчиков по Китаю

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что логистика является одним из основных вызовов на пути сотрудничества двух стран

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Российские компании предложили КНР обсудить вопрос снятия ограничений по перемещению отечественных автоперевозчиков по территории Китая, а также просят китайские компании активнее участвовать в обеспечении перевозок в РФ. Об этом во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Первое предложение к обсуждению, которое ставится нашими компаниями, - снять ограничения по перемещению российских автоперевозчиков по территории Китая. Также просим китайских автоперевозчиков активнее участвовать в обеспечении перевозки в Российской Федерации. Доведение груза сразу до потребителя значительно упростит развитие товарообмена между нашими странами, сократит сроки поставок", - сказал Никитин

Он отметил, что логистика является одним из основных вызовов на пути сотрудничества России и Китая. "И в продолжении этой темы мы, как регион, предлагаем китайским партнерам рассмотреть проект создания крупной портовой инфраструктуры на реке Волге", - добавил глава региона.

По его словам, такое предложение актуально, поскольку в 2025 году закончится российский федеральный проект по реконструкции городецкого гидроузла. Таким образом, пропускная способность Волги к 2025 году вырастет в пять-шесть раз, а к 2030 году - в 10 раз.

Никитин отметил, что, если российско-китайский товарооборот в 2022 году вырос на 29,3%, то нижегородско-китайский - на 43%. При этом происходит наращивание несырьевого экспортного сотрудничества с КНР. "Наши предприятия, не только Нижегородской области, многих регионов, которые здесь присутствуют, заинтересованы в кратном развитии наращивания импорта. При сложившихся условиях нам как никогда важно обсуждать конкретные препятствия на пути роста товарооборота, и вот эта площадка, мне кажется, отлично подходит для реализации такого начинания", - добавил глава Нижегородской области.

Взаимодействие с таможней и товарные знаки

Кроме того, по словам Никитина, обращения российского бизнеса связаны с упрощением взаимодействия с Главным таможенным управлением КНР. Так, несмотря на наличие системы взаимодействия между Россельхознадзором и таможенным управлением Китая, процедура регистрации ввозимых товаров занимает несколько месяцев, при этом обязательным условием является предоставление уже заключенного контракта с китайским импортером. "Но китайские покупатели, я считаю обоснованно абсолютно, не заинтересованы в столь длительном ожидании и выбирают поставщиков, уже прошедших процедуру регистрации", - сказал губернатор.

Одновременно с этим бизнес сталкивается со сложностью при регистрации товарных знаков российского правообладателя, добавил Никитин. Процесс, по его словам, может занимать более года. "На самом деле страдают китайские покупатели, которые не заинтересованы так долго ждать продукцию", - отметил глава Нижегородской области.

Реестр контрагентов и налоги

Одна из системных проблем, о которой говорит отечественный бизнес, - это авансовые платежи, их размер достигает 100%, в редких случаях - 50%, отметил Никитин. Эта предоплата вынуждает пользоваться дорогостоящими банковскими продуктами и препятствует наращиванию импорта, особенно высокотехнологичной продукции. Сбалансировать интересы предлагается через создание реестра добросовестных контрагентов. "Для которых снижение размеров аванса безопасно", - резюмировал глава российского региона.

Еще одна тема, которой Никитин уделил внимание, - это налог на потребление, связанный с топливом. "Просим <…> исключить из налогообложения этим налогом высокотехнологическую продукцию нефтехимического сектора, не являющуюся топливом. Ну, например, технологические масла высокотехнологичные", - объяснил губернатор.