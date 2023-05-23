МЭР готовит новую программу по строительству гостиниц на 20 тыс. номеров

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что уже запущены две программы по поддержке строительства новых гостиниц

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития готовит новую программу по строительству 20 тысяч гостиничных номеров. Об этом сообщил во вторник министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Российско-китайского бизнес-форума.

"Готовим еще одну большую программу на 20 тысяч номеров, чтобы развернуть строительство гостиниц. И, конечно, мы делаем фокус на 3-4 звездах, но наши туроператоры активно инвестируют и в пятизвездочные гостиницы, и в соответствующую инфраструктуру", - сказал Решетников.

По его словам, сейчас ведется активная работа по наращиванию номерного фонда. Уже запущены две программы по поддержке строительства новых гостиниц: в сегменте 3-4 звезды и модульных гостиниц - кемпингов, глэмпингов. Идет сертификация номерного фонда, бизнес подтверждает уровень сервиса и безопасности проживания своих гостей, отметил министр.

Ранее в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Решетников сообщал, что Минэкономразвития готово направить часть средств от продажи активов иностранных резидентов - 1,2 млрд рублей - на строительство модульных отелей в России.

Он отмечал, что в рамках нацпроекта по туризму льготными кредитами поддержаны пять проектов по строительству гостиниц на 12 млрд рублей.

Ранее в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Решетников сообщил, что в российский бюджет поступило 4 млрд рублей от продажи активов иностранных резидентов, из них 2,7 млрд рублей будут направлены на поддержку турбизнеса Крыма.