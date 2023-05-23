Минэнерго Украины сообщило, что часть потребителей трех областей остаются без света

Речь идет о Черниговской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Часть потребителей в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины остаются без света. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики страны.

"Остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, [подконтрольной Киеву части] Херсонской, Черниговской областях", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. В Днепропетровской области обесточено 16 населенных пунктов.

В ночь на понедельник сообщалось о серии мощных взрывов в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и области. Утром во вторник Минэнерго Украины проинформировало, что в Днепропетровской области из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры обесточены 24 населенных пункта.