Мурашко заявил, что у РФ есть уникальные компетенции для разработки радиофармпрепаратов

При этом, по словам министра здравоохранения, отрасль нуждается в высокотехнологичном оборудовании и имплантируемых активных медицинских изделиях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские специалисты имеют уникальные компетенции для создания радиофармпрепаратов. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Еще один блок - это блок радиофармпрепаратов, и в целом разработок, которые с этим связаны, поскольку наша страна уникальные имеет компетенции - я хочу поблагодарить всех тех, кто за последние два года создал ряд лекарственных препаратов, которые позволили, в том числе лечить пациентов с ранее неизлечимыми заболеваниями на третьей, четвертой стадии процесса, поэтому то, что мы даем надежду и даем возможность человеку потом вернуться к труду - это, конечно, уникальный совершенно шанс для человека и уникальное достижение", - сказал он в ходе общего собрания членов Российской академии наук (РАН).

Также Мурашко отметил, что отечественная отрасль здравоохранения сегодня крайне нуждается в высокотехнологичном оборудовании и имплантируемых активных медицинских изделиях. Сейчас соответствующие разработки ведутся во многих странах. По его словам, имплантируемые медицинские активные изделия позволяют резко увеличить ожидаемую продолжительность жизни, в том числе среди пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

Министр также высказал мнение, что пандемия ковида - не последний вызов, связанный с инфекционными заболеваниями. Поэтому готовность к ним должна закладываться уже сейчас. Мурашко отметил, что от медицинского и академического сообществ ожидают синергии достижений и разработок.