Новак сообщил о росте поставок энергоресурсов из РФ в Китай примерно на 40% в 2023 году

По словам вице-премьера, Россия прорабатывает с китайскими партнерами вопросы о совместном участии в поставках недостающего технологического оборудования для энергетической отрасли

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с российскими деловыми кругами в Шанхае.

"Что касается энергетики, это одно из основных направлений развития сотрудничества с КНР. Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами, и в 2022 году значительно выросли. А в 2023 году еще на 40% примерно рост составляет", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что Россия также прорабатывает с китайскими партнерами вопросы о совместном участии в поставках недостающего технологического оборудования для энергетической отрасли.