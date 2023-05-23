Стало известно, сколько россиянам не хватает на покупку собственного жилья

В среднем это сумма в 4 млн рублей, говорится в исследовании инвестиционной компании ООО "Флип"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более трети (40%) россиян не имеют собственного жилья по месту проживания, на покупку недвижимости им не хватает в среднем 4 млн рублей, следует из исследования, проведенного инвестиционной компанией ООО "Флип", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"В среднем каждый пятый (20%), не имеющий собственного жилья, снимает квартиру. В среднесрочной перспективе каждый второй, не имеющий собственного жилья, задумывается о покупке квартиры (около 15 млн человек). При этом 85% из них готовы взять ипотеку. В среднем россиянам не хватает около 4 млн рублей для покупки собственного жилья, то есть порядка 60-70% от стоимости квартиры", - говорится в материалах исследования.

Согласно собранным данным, собственного жилья по месту проживания не имеют порядка 29 млн экономически активного населения. При сборе статистики не учитывалось наличие дачи и другой загородной недвижимости в собственности. Как правило, такие граждане проживают с родителями или другими родственниками, или снимают жилье.

В исследовании отмечается, что вид проживания прямо пропорционально зависит от возраста россиянина. До 30 лет порядка 70% из тех, кто не имеет собственного жилья, проживают с родителями. В категории от 30 до 35 лет эта доля уже не превышает 50%, после 35 лет - не более 30%.

Опрос проводился среди 1,8 тыс. респондентов, проживающих в городах с населением свыше 1 млн, в возрасте от 22 до 50 лет.