23 мая, 08:34,
обновлено 23 мая, 08:44

Авиапассажиры смогут приобретать субсидируемые билеты онлайн

Минтранс планирует с 1 июля 2023 года по 1 июня 2024 года провести эксперимент по внедрению системы "Портал субсидированных перевозок"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует запустить портал для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять субсидируемые билеты, эксперимент запланирован с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минтрансом РФ.

"В период с 1 июля 2023 г. по 1 июня 2024 г. провести эксперимент по внедрению системы "Портал субсидированных перевозок" цифровой платформы транспортного комплекса, а также автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками", - отмечается в проекте постановления.

Как следует из документа, "целями эксперимента являются обеспечение возможности оформления пассажирами билетов по специальным тарифам в электронной форме посредством платформы системы "Портал субсидированных перевозок" цифровой платформы транспортного комплекса и автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками".

На данный момент в России есть несколько программ субсидирования полетов, в том числе на Дальний Восток, в Калининград и региональная программа субсидирования полетов. Правом на льготный билет обладает молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, некоторые категории инвалидов. Сейчас оформление субсидируемых билетов происходит офлайн. 

Теги:
Россия
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