На модернизацию ливневок в Астрахани регион получит более 400 млн рублей господдержки

Работы предстоит выполнить в течение двух лет, сообщил губернатор Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Астраханская область получит господдержку на ремонт ливнево-дренажной системы в Астрахани, где сталкиваются с проблемой подтопления дорог фактически после каждого сильного дождя. Об этом во вторник сообщил глава региона Игорь Бабушкин, отчитываясь перед депутатами Думы Астраханской области о результатах деятельности правительства региона за 2022 год.

"Одобрено федеральное финансирование ремонта астраханских ливневок. Общая сумма - свыше 400 млн рублей. Мы должны выполнить его в течение предстоящих двух лет", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе администрации губернатора региона, система ливнево-дренажной канализации в Астрахани включает в себя 22 насосные станции. Большая часть трубопроводов и сооружений построена в 1970-х годах, многие уже не соответствуют экологическим требованиям. В относительно рабочем состоянии находятся лишь 16 станций, при этом оборудование изношено и требует ремонта, около 30 км сетей требуют капитального ремонта и восстановления, рассказали в пресс-службе.

Модернизация существующей ливнево-дренажной канализации в Астрахани потребует в целом около 5 млрд рублей. Ремонтные работы будут проводиться комплексно в рамках мастер-плана создания и развития Астраханской агломерации.