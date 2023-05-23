В Горном Алтае в 2023 году планируют увеличить сумму экспортных контрактов до $3,4 млн

Всего регион намерен заключить восемь контрактов на поставку за границу БАДов, бальзамов, мумие и дикоросов

ТАСС, 23 мая. Власти республики Алтай в 2023 году планируют заключить восемь экспортных контрактов на $3,4 млн на поставку в страны СНГ и юго-восточной Азии БАДов, бальзамов, мумие и дикоросов. Это в 2,4 раза больше чем в 2022 году, сообщил во вторник в ходе отчета о деятельности правительства региона глава республики Олег Хорохордин во время сессии Государственного собрания - Эл Курултай.

"При содействии Центра поддержки экспорта Республики Алтай в 2022 году проведено три бизнес-миссии (Монголия, Белоруссия, Узбекистан) и одна реверсная бизнес-миссия (Узбекистан), заключено четыре экспортных контракта на сумму $1,4 млн. В 2023 году планируется заключить восемь экспортных контрактов на $3,4 млн", - сказал он.

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов уточнил, что уже заключены контракты на оказание туристических услуг и поставку алтайских бальзамов в Монголию, отправку сельскохозяйственных животных в Узбекистан, а также поставку в Белоруссию используемой в народной медицине органо-минеральной биологической добавки мумие. До конца года планируется заключение контрактов на экспорт в Индию, Вьетнам и Китай. Туда планируется поставить БАДы, бальзамы, орехи, ягоды и дикоросы.

Хорохордин также рассказал, что в первом квартале 2023 года организована бизнес-миссия в Монголию и реверсная бизнес-миссия из Узбекистана. Он добавил, что внешнеторговый оборот республики в прошлом году составил почти $140 млн, по сравнению с 2021 годом увеличившись в 1,5 раза. В структуре товарооборота доля экспорта составила 89,1%, доля импорта - 10,9%. "Экспорт вырос в 1,6 раза и составил $124,5 млн, в том числе продукция агропромышленного комплекса экспортирована на 40,5 млн", - подчеркнул глава региона.