"Газпром" хочет в 2023 году довести до около 1 млн число исполненных заявок догазификации

По данным главы компании "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, в целом по стране уже принято 900 тыс. заявок, из них исполнено 564 тыс.

УФА, 23 мая. /ТАСС/. "Газпром" по итогам 2023 года рассчитывает довести число заявок на догазификацию, исполненных до границ земельных участков, до около 1 млн. Об этом сообщил глава компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в ходе выступления на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе.

"В целом по России уже принято 900 тыс. заявок на догазификацию и исполнено до границ земельных участков 564 тыс. Подчеркну, 564 тыс. домовладений в рамках новой программы догазификации "Газпром" за счет собственных средств подвел газопровод до границ земельных участков. В 2023 году мы планируем эту работу продолжить, думаю близко приблизимся к 1 млн домовладений по результатам 2023 года", - сказал он.

В целом уровень газификации в РФ на 1 января 2023 года составил 73,1%, что соответствует 88,2% от стопроцентного технически возможного уровня газификации регионов России, следует из презентации Густова.

О социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.

Выступая в октябре прошлого года на форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства поручил продлить такую программу "за горизонт 2022 года" с учетом поступления новых заявок от граждан и расширения числа подключаемых объектов.