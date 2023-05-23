Ирак подтвердил приверженность Багдада соглашениям ОПЕК + по сокращению добычи

Министр нефти Хайян Абдель Гани также указал, что в настоящее время иракское правительство "уделяет основное внимание развитию газовой отрасли"

КАИР, 23 мая. /ТАСС/. Ирак подтверждает свою приверженность решениям альянса ОПЕК+ по сокращению производства нефти, заявил во вторник его министр нефти Хайян Абдель Гани в ходе сессии на Катарском экономическом форуме, который начал свою работу в Дохе. Трансляция сессии велась на YouTube-канале форума.

"Ирак привержен решениям ОПЕК+ и стремится их выполнять, чтобы обеспечить стабильность [мирового] рынка нефти и обеспечить регулярные поставки этого энергетического сырья", - сказал Абдель Гани.

Министр указал, что в настоящее время иракское правительство "уделяет основное внимание развитию газовой отрасли". Он упомянул два крупных проекта в этой сфере, которые осуществляются совместно с компаниями Shell и Total на иракской территории. В этом контексте глава ведомства напомнил об "открытости Ирака для иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор". Он также сообщил об объявленных Багдадом двух тендерах на разработки нефтяных и газовых месторождений в стране.

По словам министра, "иракская делегация направится в Турции по вопросу об экспорте нефти с месторождений [Иракского Курдистана] из турецкого порта Джейхан". Он пояснил, что стороны уже подписали четыре контракта и Багдад "готов экспортировать нефть с терминалов Джейхана", расположенного на берегу Средиземного моря.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября 2022 года договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. В апреле нынешнего года Ирак уменьшил добычу на 203 тыс. б/с, до 4,139 млн б/с, перевыполнив условия сделки ОПЕК+ по сокращению производства (квота Ирака составляет 4,431 млн б/с). В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений.