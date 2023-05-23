Чернышенко предложил провести вторые фиджитал-игры в Китае в 2025 году

Вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн в свою очередь отметил уникальность этого проекта и определил ответственных по проработке вопросов участия в нем

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил Китайской Народной Республике провести у себя второй Международный турнир фиджитал-игр в 2025 году. Об этом он сообщил журналистам по итогам рабочей встречи с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном в рамках визита российской делегации во главе с премьером РФ Михаилом Мишустиным в Китай.

"Предлагаем Китаю совместно развивать движение "фиджитал". Приглашаем максимальное количество команд принять участие в тестовых фиджитал-играх в Казани уже в этом году. Надеемся также, что Китайская Народная Республика примет эстафету и проведет второй международный турнир в 2025 году у себя", - сообщил Чернышенко. Хэ Лифэн в свою очередь отметил уникальность проекта "Игры будущего" и определил ответственных по проработке вопросов участия в нем, добавили в аппарате вице-премьера.

Помимо этого, на встрече стороны обсудили намерения по углублению сотрудничества в гуманитарной сфере, последовательному расширению обменов в области образования, науки и техники, культуры, туризма, здравоохранения и спорта.

"В марте этого года лидеры наших стран сделали совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Правительствам поручено обеспечить их реализацию. Уверен, что возглавляемая нами комиссия должна играть в этом процессе ключевую координирующую роль. Нам необходимо прилагать совместные усилия для всестороннего выполнения договоренностей на высшем уровне. Считаю важным наметить амбициозные цели по дальнейшему наращиванию торгово-экономического партнерства", - заявил Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко и Хэ Лифэн являются сопредседателями российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, напомнили в аппарате. В ее составе: 60 рабочих групп, 12 подкомиссий и 1 комитет.

"Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.