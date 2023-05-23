Дума призвала кабмин запретить транзит фур из Польши и их заправку по российским ценам

Депутаты настаивают на ответных мерах в отношении республики, зеркальных решению органов ЕС в рамках пятого пакета санкций

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла обращение к правительству РФ, в котором призывает в ответ на антироссийскую политику властей Польши запретить транзит польских фур через российскую территорию и заправку автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо.

"Депутаты Государственной думы <...> обращаются к правительству Российской Федерации и настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого пятого пакета санкций о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза", - говорится в документе.

Депутаты предлагают исключить выполнение "перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков". Также депутаты предлагают установить цены на топливо для польских автомобильных перевозчиков на уровне цен Европейского союза.

Постановление было принято депутатами единогласно. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале во вторник, в результате принятого решения "поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России". "Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что Россия не может строить отношения с Польшей, на территории которой развернута русофобия, захватывают русские школы, "топчут могилы, сносят памятники". "Давайте мы потребуем от парламента Польши - если они хотят строить отношения с РФ, пускай начинают с восстановления памятников освободителям Польши, нашим дедам и прадедам, начинают с признания исторических фактов, которые не вызывают ни у кого сомнений, и только после этого садятся за стол переговоров", - обратился к депутатам Володин в ходе пленарного заседания.

"[Властям Польши] пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза", - подчеркнул Володин.