Эксперт сообщил, что отели Сочи загружены на лето до 85%

Загруженность средств размещения в Анапе достигает 90%, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Отели Сочи на летний сезон 2023 года загружены на 80-85%, Анапы - до 90%, Геленджика - на 70-75%. Об этом сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Сочи сегодня - в районе 80-85%, в некоторых отелях - до 100%, если мы говорим о Геленджике - в районе 70-75%, Анапа - до 90% загрузки на летний сезон. Неравномерно, не все пока выкуплено", - сказал он.

По словам эксперта, цены на размещение в отелях Краснодарского края в этом году выше ожидаемых в связи с высоким спросом. В среднем по сравнению с прошлым годом они увеличились на 15%, в Сочи - до 35%.

Волков напомнил, что в 2022 году аналогичная ситуация сложилась в Калининградской области. В этом году стоимость размещения в отелях региона даже снизилась.