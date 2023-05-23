Нижегородский губернатор предложил провести выездную сессию ЦИПР в Китае

По мнению Глеба Никитина, цифровая сфера является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества региона и КНР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Власти Нижегородской области считают цифровую сферу одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества российского региона с Китаем и предлагают обсудить совместное проведение выездной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) осенью этого года на территории КНР, сообщил во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае губернатор Глеб Никитин.

"Считаю, что именно цифровая сфера является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Нижегородской области и Китая. Сейчас мы ведем переговоры с китайскими выставками, такими как China Hi-Tech Fair, и предлагаем к обсуждению совместное проведение выездной сессии ЦИПР осенью этого года на территории Китая. Приглашаем китайских партнеров к участию, рассчитываем на поддержку развития данного направления", - сказал Никитин.

Он также предложил китайским партнером уже в этом году отправить делегацию для участия в конференции ЦИПР. "Это на самом деле скоро, но время еще есть, это 1-2 июня. Уже на будущий год мы приглашаем Китай стать одним из партнеров мероприятий ЦИПР-2024", - добавил глава российского региона.

Глеб Никитин напомнил, что в 2024 году в России пройдет саммит БРИКС. "Нижний Новгород рассматривается как площадка для проведения мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году в целом ряде отраслей", - сказал губернатор.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" - деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в России. На протяжении многих лет является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. ЦИПР также является площадкой проведения хакатонов, питчинг сессий и выставки NFT-искусства.