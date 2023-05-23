FT: пенсию членов Европарламента планируют сократить вдвое

В рамках специальной программы ЕП выделяет из пенсионного фонда в среднем €375 тыс. в год на человека

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) намерен сократить пенсии евродепутатов в два раза. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times.

По ее информации, руководство ЕП считает необходимым сократить пенсионное обеспечение, повысить возраст выхода депутатов на пенсию с 65 до 67 лет и отменить индексирование пенсионных выплат. В Европарламенте рассчитывают таким образом защитить интересы налогоплательщиков и обеспечить "прожиточный минимум для бенефициаров". Такие меры коснутся почти 1 тыс. бывших и действующих членов парламента, включая одного из идеологов Brexit Найджела Фаража и лидера фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.

Как передает газета, ЕП примет окончательное решение на этот счет в следующем году.

В рамках специальной программы ЕП выделяет из пенсионного фонда в среднем €375 тыс. в год на человека. В программе участвует 964 человека. Выходящие на пенсию депутаты могут сделать выбор в пользу единовременной выплаты €20 млн (средняя пенсия в Европе составляет от €2 тыс. до €7 тыс. в месяц). "Поддерживать существование отдельного пенсионного фонда для депутатов Европарламента, который должны были закрыть много лет назад, - это тупик", - заявила финский евродепутат Хейди Хаутала.

На данный момент обязательства фонда достигают €363 млн на период до 2074 года. Средства в фонде должны закончиться в конце 2024 - начале 2025 года, по состоянию дел на 31 декабря 2022 года их насчитывалось не более €55 млн.