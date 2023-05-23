Работники могут получить право на матпомощь в период приостановления трудового договора

Мера направлена на поддержку мобилизованных и добровольцев, отметил глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли в Госдуму законопроект, который даст работодателям право выплачивать сотруднику материальную помощь даже в период приостановления трудового договора. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил глава группы Андрей Турчак.

"Работодатели получат право выплачивать работнику матпомощь даже в период приостановления действия трудового договора. Поправки в Трудовой кодекс, предоставляющие такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму", - написал Турчак.

По его словам, мера направлена на поддержку мобилизованных и добровольцев. "Сейчас работодатель лишен самой возможности делать любые выплаты сотрудникам, приостановившим трудовой договор. Нет способа делать это законно, хотя многие и хотели бы. Этот ненужный законодательный барьер устранит наша инициатива", - добавил Турчак.

Он отметил, что на сегодня приняты и действуют уже более 130 различных мер социальной поддержки участников СВО и их семей на федеральном уровне, их перечень будет расширяться.