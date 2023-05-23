Омские аграрии в 2023 году увеличат площадь посевов зерновых на 100 тыс. га

Урожай зерновых в регионе ожидают в размере более 3 млн тонн

ОМСК, 23 мая. /ТАСС/. Аграрии Омской области, одного из ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири, увеличат в 2023 году площадь посевов зерновых культур на 100 тыс. га, до более чем 2 млн га, сообщил во вторник журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Благодаря этому урожай зерновых должен превысить 3 млн тонн.

"Основная наша культура - это, конечно, пшеница. По зерновым культурам площади увеличились где-то на 100 тыс. га. В целом в этом году мы увеличили посев яровых культур на 15 тыс. га, также произошло перераспределение посевных площадей, снизился объем посевов масличных культур, эти площади перейдут в зерновые", - рассказал Дрофа.

Благодаря этому урожай зерна, который из-за засухи последние два года составлял около 2,9 млн тонн, планируется увеличить до показателя более 3 млн тонн. Министр добавил, что посевная из-за холодной весны началась чуть позже обычного, но сейчас аграрии вышли на высокие темпы работы, завершить посадки планируется в оптимальные сроки.

"Осадков в мае было достаточно для всходов и кущения. В целом синоптики прогнозируют достаточно благоприятный сезон", - рассказал Дрофа. Он добавил, что Сибирь относится к зоне рискованного земледелия, поэтому омские фермеры, учитывая опыт предыдущих трех засушливых годов, планируют активно страховать свои посевы. Итоги по страхованию будут подведены после окончания посевной кампании.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 360 тыс. тонн масличных культур, 420 тыс. тонн картофеля и 140 тыс. тонн овощей.