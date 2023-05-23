Fast Track для оплаты проезда в "Ласточках" на участке Москва - Тверь отменят с 1 июня

Отключение этого способа оплаты необходимо для начала внедрения и тестирования новой билетной системы в рамках подготовки к запуску МЦД-3, отметили в МТППК

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Оплата проезда банковской картой на турникетах станет временно недоступна для пассажиров Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 1 июня. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"С 1 июня для пассажиров МТППК станет временно недоступна система "Быстрый путь" (Fast Track - прим. ТАСС), позволяющая оплачивать проезд банковской картой на турникетах. Отключение этого способа оплаты необходимо для начала внедрения и тестирования новой билетной системы в рамках подготовки к запуску МЦД-3", - сказали в компании, не уточнив, когда пассажиры экспрессов вновь смогут оплатить проезд на турникетах банковской картой.

Также в пресс-службе МТППК отметили, что одной из ключевых задач компании на данный момент является переход на единую билетную систему, "которая с открытием МЦД-3 позволит пассажирам получить все преимущества московского транспорта". Для этого необходимо заменить оборудование на турникетах и приостановить оплату через Fast Track. При этом пассажиры Ленинградского направления ОЖД по-прежнему смогут покупать билеты в мобильном приложении.

"С запуском МЦД-3 для пассажиров появятся новые удобные маршруты, возможность оплачивать проезд картой "Тройка", выбирать выгодные тарифы с бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры", - заверили в МТППК.

Первая в России система бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах заработала на Ленинградском направлении железной дороги 24 марта 2021 года. Пассажирам экспрессов Московско-Тверской ППК дали возможность оплачивать проезд на турникетах на станциях отправления и прибытия, приложив банковскую карту или устройство с бесконтактной оплатой. Система поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и "Мир".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года.