В Госдуме призвали быстрее принять закон о задержании иностранных фур за неуплату штрафа

По данным авторов инициативы, новые нормы направлены на привлечение иностранных перевозчиков к административной ответственности за нарушения, допущенные на территории России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума должна срочно принять во втором и третьем чтениях законопроект о задержании транспортного средства иностранного перевозчика при выезде с территории РФ за неуплату штрафов. Об этом во вторник заявил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

"Мы недавно, в мае месяце заслушали службу Ространснадзора и услышали, что за 2022 год десятки тысяч автомобилей иностранных перевозчиков не платят ни в системе "Платон", ни за платные участки, поэтому бюджет России теряет миллиарды денег. А 60 тысяч иностранных перевозчиков нарушили правила дорожного движения. Считаю, что данный закон также нужно срочно принимать, чтобы на границе мы имели информацию. И все, кто нарушает правила дорожного движения, уплачивали штрафы", - сказал Москвичев при обсуждении обращения Госдумы к правительству РФ об ответных мерах на антироссийскую политику властей Польши.

Законопроект был внесен правительством РФ в Госдуму 28 сентября 2021 года и принят в первом чтении 8 декабря того же года. Изменения предлагается прописать в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как указывают авторы инициативы, новые нормы направлены на привлечение иностранных перевозчиков к административной ответственности за нарушения, допущенные на территории РФ.

Законопроект предусматривает, что принадлежащее иностранному перевозчику транспортное средство может быть задержано при выезде с территории РФ в случае совершения административных правонарушений в области дорожного движения, а также нарушения ст. 11.23 КоАП "Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей". Согласно документу, движение транспортных средств, намеревающихся выехать за пределы РФ, прекращается при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа. Решение о задержании и его прекращении будет принимать Ространснадзор.