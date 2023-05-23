Глава саудовского Минэнерго назвал неточными прогнозы МЭА в отношении России

По словам Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда, "страны не инвестируют ни в нефть, ни в газ"

ДУБАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении России в 2022 году были неточными. Об этом заявил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе.

"Если вы проверите, что произошло со всеми этими так называемыми проекциями и прогнозами, я надеюсь, вы дадите мне несколько секунд, [чтобы объяснить это]. Посмотрите, кто предпринял больше всего усилий, пытаясь представлять данные, делать прогнозы и трехмерное моделирование, которые действительно создали большую часть волатильности, которая была у нас в 2022 году, и продолжает это делать? Я имею в виду, что есть организация под названием Международное энергетическое агентство. Я думаю, они доказали, что действительно нужен особый талант, чтобы постоянно ошибаться <...>. Кто пытался сформировать [представление о том], что России сократит добычу [нефти] на 3 млн [баррелей]? Что случилось? Ничего из этого не произошло <...>. В чем была польза от этого? Посмотрите, где мы сейчас <...>. У нас заканчиваются мощности, потому что страны не инвестируют ни в нефть, ни в газ", - заявил министр, отвечая на вопрос о ценах на нефть. Трансляция его выступления велась на странице форума в Twitter.

Катарский экономический форум проходит в Дохе с 23 по 25 мая. Мероприятие, организованное агентством Блумберг, является одной из крупнейших на Ближнем Востоке площадок, на которой обсуждаются проблемы мировой экономики. В числе участников форума значатся директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, гендиректор китайской социальной сети TikTok Чу Шоу Цзы, генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.