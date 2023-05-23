В зоне строительства Московского скоростного диаметра модернизировали газопровод

В целях сокращения сроков работы производили одновременно на шести участках

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Переустройство газопровода в зоне строительства участка Московского скоростного диаметра выполнили на севере столицы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Специалисты АО "Мосгаз" реализовали мероприятия по переустройству газопровода протяженностью 3 км вблизи станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад" в зоне пятна застройки эстакады основного хода Северо-Восточной хорды. Своевременная перекладка инженерных сетей позволила приступить к строительству Московского скоростного диаметра", - значится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в целях сокращения сроков газовики одновременно производили работы на шести участках. Так, специалисты отключили несколько участков газопровода с переводом потребителей на альтернативные схемы газоснабжения, что позволило сохранить бесперебойное газоснабжение жителей и источников теплоснабжения прилегающих районов.

"При строительстве новых участков газопровода среднего и высокого давления применялись полиэтиленовые и стальные трубопроводы. На каждом этапе работ производился контроль качества сварных соединений ультразвуковым и радиографическим методами, а по окончании прокладки проведены необходимые испытания на герметичность", - уточнили в пресс-службе.

Как подчеркнули в АО "Мосгаз", подземные сети являются одним из важнейших элементов инженерной инфраструктуры столицы, а ее современное развитие неразрывно связано с модернизацией подземных коммуникаций.

"При строительстве новых объектов сети газораспределения проектируются комплексно с учетом перспективного развития улично-дорожной сети, расположения крупных потребителей. В обязательном порядке производится увязка размещения подземных сетей с проектируемыми улицами и дорогами, а также учитываются нормы взаимного расположения коммуникаций, глубина их заложения и минимально допустимые расстояния от сетей до зданий и сооружений", - заверили в пресс-службе АО "Мосгаз".