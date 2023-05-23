Эксперт рассказал, насколько вырастает стоимость номеров в отелях Петербурга в период ПМЭФ

По словам президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, стоимость проживания увеличивается до пяти раз, при этом загрузка отелей составляет практически 95%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) возрастает до пяти раз по сравнению с периодом до мероприятия. Такие данные привел ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"Вне дат проведения ПМЭФ и в даты разница в три-пять раз. При этом загрузка отелей практически 95%", - сказал он.

Эксперт не рекомендует туристам посещать Санкт-Петербург в период проведения форума в связи с ростом цен и высокой загрузкой средств размещения.

"В период ПМЭФ точно нет, заняты даже апартаменты, гостевые дома. Мы с коллегами много раз говорили об этом. Я думаю, что со временем эту ситуацию урегулировать придется. Потому что здесь, конечно, уже какие-то совсем заоблачные цены", - отметил Волков.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. Он пройдет в этом году 14-17 июня.