Украина и МВФ начали обзор выполнения новой программы кредитования

Минфин страны сообщил, что встречи проходят в Вене, а также в онлайн-формате

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) во вторник приступили к обзору выполнения Киевом условий новой программы кредитования, которую руководство МВФ одобрило в конце марта. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"23 мая 2023 г. миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гэвином Греем начинает обсуждение мероприятий в контексте первого пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) с представителями власти Украины", - говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

Ведомство отмечает, что встречи проходят в Вене, а также в онлайн-формате.

От украинской стороны в дискуссиях участвуют представители министерства финансов и министерства юстиции, Национального банка и других органов, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, говорится в сообщении.

31 марта Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу в рамках механизма расширенного финансирования для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. 3 апреля 2023 в общий фонд государственного бюджета Украины поступил первый транш в размере $2,7 млрд, сообщил Минфин страны.