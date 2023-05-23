Эксперт: около 15% российских отелей смогут соответствовать стандарту "все включено"

Он вступает в силу 30 июня, сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Около 15% российских отелей смогут соответствовать стандарту "все включено" и "ультра все включено", который вступает в силу 30 июня 2023 года. Об этом сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"Краснодарский край - там около 50 объектов. В целом по стране, я думаю, что 15% в перспективе будут с такой системой", - сказал он.

Эксперт отметил, что российские отельеры выражают желание привести работу гостиниц в соответствие со стандартом, но неактивно.

"Это серьезные издержки, под это нужно особые условия создать внутри отеля. Как способ привлечения дополнительных туристов, я думаю, что это будет развиваться в Крыму, Дагестане, на других курортных территориях", - рассказал Волков.

По его словам, такой формат работы характерен в основном для курортных отелей.

Росстандарт утвердил стандарт оказания в России гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено" в январе 2023 года. Документ содержит требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса - бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток. ГОСТ вступает в силу с 30 июня 2023 года.