Минцифры работает над документом, по которому субъектов телевещания признают объектами КИИ

Министерство формирует требования по этому вопросу, рассказала замглавы ведомства Бэлла Черкессова

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ готовит документ, согласно которому к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) будут отнесены субъекты телевещания. Об этом сообщила в ходе пленарной дискуссии VII ежегодного "TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы" замглавы министерства Бэлла Черкессова.

"Также сейчас готовится", - сказала Черкессова, отвечая на вопрос модератора дискуссии об отнесении к объектам КИИ субъектов телевещания.

По ее словам, в настоящее время министерство формирует требования по этому вопросу. Вместе с тем Черкессова отметила, что министерство столкнулось с "беспрецедентным количеством" атак на объекты КИИ, однако большую часть из них удалось предотвратить.

В середине апреля глава министерства Максут Шадаев заявлял, что надеется на принятие Госдумой в весеннюю сессию закона, который наделит правительство полномочиями по каждой отрасли определять типы информационных систем, относящиеся к объектам критической информационной инфраструктуры. По его словам, кабмин будет устанавливать сроки перехода на российские решения. В настоящее время КИИ определяет сам собственник.

Президент России Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно указу главы государства, документ подписан "в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры".