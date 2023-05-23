Пользователи Ozon столкнулись со сложностями при оформлении заказов

В компании сообщили об устранении неполадок

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Некоторые пользователи маркетплейса Ozon могли столкнуться с проблемами при оформлении заказов. Неполадки уже устранены, а сервисы работают в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

"Оформление заказов на Ozon сейчас доступно. Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при оформлении заказов - проблема была оперативно устранена. Сайт и приложение работают в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Компания принесла извинения клиентам за возможные неудобства.