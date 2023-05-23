Госдума освободила Надежду Иванову от членства в совете директоров ЦБ

Надежда Иванова работала начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, 16 апреля она оставила этот пост в связи с выходом на пенсию

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума проголосовала за досрочное освобождение Надежды Ивановой от должности члена совета директоров Банка России.

"Освободить досрочно Иванову Надежду Юрьевну от должности члена совета директоров Центрального банка Российской Федерации", - говорится в тексте постановления, принятого нижней палатой парламента.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал палате одобрить соответствующее постановление.

Ранее в Госдуму поступило письмо от председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором на рассмотрение депутатов представляется вопрос об освобождении Ивановой от должности члена совета директоров Банка России до истечения пятилетнего срока ее полномочий "в связи с выходом на пенсию".

Надежда Иванова работала начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, 16 апреля 2023 года оставила этот пост в связи с выходом на пенсию. Она работала в ЦБ с 1975 года.