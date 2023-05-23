Госдума приняла закон о выплатах военным пенсионерам новых регионов по стандартам РФ

Подчеркивается, что новые нормы не коснутся лиц, проходивших с 11 мая 2014 года военную и приравненную к ней службу в составе ВСУ и других ее воинских формирований, а также в составе органов, воинских формирований и учреждений СБУ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях проект базового закона о нормах пенсионного обеспечения военных пенсионеров, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Инициативу внесло в палату правительство РФ в апреле 2023 года.

Документом предусматривается, что назначение пенсий гражданам, проживающим в новых регионах и проходившим военную и приравненную к ней службу, а также членам их семей будет проходить по нормам о военных пенсиях, закрепленным в российском законодательстве. Устанавливается, что с 1 июля 2023 года обратиться за назначением и выплатой военных пенсий по действующим в РФ стандартам смогут постоянно проживавшие в новых регионах РФ на 30 сентября 2022 года военные пенсионеры, получавшие пенсии по правовым актам Украины, ДНР или ЛНР, а также имевшие право на получение таких пенсий, и члены их семей. Новые нормы коснутся пенсионеров, которым положены военные пенсии и которые до дня принятия новых регионов в состав РФ покинули их, "в том числе через территории третьих государств". Кроме того, обратиться за назначением и выплатой военных пенсий смогут проживавшие в новых регионах РФ граждане, проходившие военную или приравненную к ней службу в воинских и других формированиях и органах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и уволенные с такой службы.

При этом уточняется, что новые нормы не коснутся лиц, проходивших с 11 мая 2014 года военную и приравненную к ней службу в составе Вооруженных сил Украины и других ее воинских формирований, в том числе в составе подразделений Национальной гвардии Украины, а также в составе органов, воинских формирований и учреждений Службы безопасности Украины.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению законопроекта был внесен ряд поправок, уточняющий категории граждан РФ, для которых устанавливается право на получение пенсий. Так, претендовать на нее смогут пенсионеры, проходившие военную службу или иную приравненную к ней службу в воинских и других формированиях и органах ДНР после 7 апреля 2014 года или ЛНР после 27 апреля 2014 года, Запорожской или в Херсонской областей после 24 февраля 2022 года и уволенных с такой службы, а также члены их семей, в том числе родственники погибших в период прохождения ими службы в новых субъектах РФ.

Также в части об отказе в выплатах проходившим военную службу или приравненную к ней службу после 11 мая 2014 года в составе Вооруженных сил Украины и других ее воинских формирований уточняется, что исключением станут случаи, когда гражданин добровольно поступил на службу в состав воинских и других органах новых субъектов РФ.

Кроме этого, прописывается, что постоянное проживание в новых российских регионах подтверждается отметкой в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства на соответствующей территории по состоянию на 30 сентября 2022 года либо свидетельством о регистрации по месту жительства (для несовершеннолетних граждан), выданным МВД России или его территориальным органом.

Закон также устанавливает переходный период до 1 января 2026 года. В течение этого времени силовые ведомства, осуществляющие выплаты пенсий военным пенсионерам, должны урегулировать вопросы принятия данных лиц на пенсионное обеспечение.