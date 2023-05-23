Глава Нижегородской области предложил КНР разместить представительства предприятий в РФ

По словам Глеба Никитина, в частности, речь идет о производствах электронной компонентной базы, изделий для электроники

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил Китаю рассмотреть возможность открытия российских представительств производителей по нескольким востребованным направлениям, включая производство электронной компонентной базы, изделий для электроники и оборудования.

"Сложившиеся макроэкономические условия также определили потребность развития критически важной сферы, наше правительство, председатели правительства уделяют этому чрезвычайное внимание, - это микроэлектроника. Мы предлагаем рассмотреть возможность открытия российских представительств китайских производителей по целому ряду востребованных направлений, таких как производство электронной компонентной базы, изделий для электроники и оборудования. При этом есть возможности и для взаимного технологического обогащения, то есть для двухстороннего движения", - сказал Никитин во вторник во врем выступления на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Он отметил, что в России, и в Нижегородской области в частности, накоплены значительные научно-технологические и производственные возможности. Глава российского региона добавил, что для прорывного развития сферы регион готов выступить с инициативой создания совместного индустриального парка. В пример Глеб Никитин привел китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

"Вообще, инициатива не только своевременна, но она настолько актуальна, что мы уже готовим теплый прием на нижегородской земле целого ряда совместных с китайскими партнерами проектов по производству компьютерной техники, сетевого оборудования, мобильных телефонов", - добавил губернатор.

По его словам, чрезвычайно важным является вопрос кадров. Так, в Нижегородской области при поддержке правительства России создается новый межвузовский IT-кампус для 7 тыс. будущих IT-инженеров. Это, как отметил Никитин, один из самых амбициозных проектов РФ в области подготовки технологических кадров.

"Мы приглашаем ведущие компании Китайской Народной Республики принять участие в совместном процессе формирования кадров будущего и создания кампуса мирового уровня", - сказал глава региона.