Глава МВФ рассчитывает, что США в ближайшее время найдут способ повысить потолок госдолга

Кристалина Георгиева подчеркнула, что идущие в Конгрессе дискуссии о повышении потолка госдолга "исторически бывают достаточно напряженными, однако решение всегда удается найти"

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассчитывает на то, что власти США смогут вновь найти решение проблемы с повышением потолка госдолга.

"Я ожидаю, что решение удастся найти и на этот раз", - сказала она во вторник в ходе выступления в Лондоне, трансляцию которого МВФ ведет в прямом эфире на своих страницах в соцсетях. "Давайте посмотрим, как сильно затянутся переговоры, и будем надеяться, что нам не придется ждать последней минуты", - добавила Георгиева.

Она подчеркнула, что идущие в Конгрессе дискуссии о повышении потолка госдолга "исторически бывают достаточно напряженными, однако решение всегда удается найти", поскольку в противном случае пострадают как американская, так и мировая экономика.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок государственного долга, после чего Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить его, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

22 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Минфин не сможет далее выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение для повышения или приостановки действия потолка госдолга к началу июня, даже, возможно, к 1 июня. Она неоднократно подчеркивала, что если этого не произойдет, то страна столкнется с дефолтом, который приведет к экономической катастрофе в ней, что вызовет потрясения и в мировой экономике.