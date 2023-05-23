Власти Москвы считают, что безвизовый режим с КНР поможет развитию туристической отрасли

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председателя городского комитета по туризму Евгения Козлова, задача властей - показать гостям как можно больше возможностей и подарить впечатления

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Безвизовый режим и электронные визы с Китаем могут помочь не только сохранить, но и увеличить показатели по туризму в Москве, считает первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель городского комитета по туризму Евгений Козлов.

"Москва - это конструктор впечатлений и миллионы возможностей для каждого. <...> Да, у нас с вами действительно был спад, из-за пандемии. <...> Но наши коллеги очень активно работают по направлению безвизового режима и над запуском электронной визы. Уверен, что это поможет не только сохранить, но и увеличить темпы туризма", - сказал Козлов на Российско-Китайском бизнес-форуме.

По его словам, китайские туристы оставляют средний чек не менее $900, приезжая из Китая Россию, в частности, в Москву. Задача властей заключается в том, чтобы показать гостям как можно больше возможностей и подарить впечатления.

"Хочу сказать, что инфраструктура города, в первую очередь, навигационная и сервисная, уже адаптируются к китайским туристам. Это касается как аэропортов, так и основных точек транспорта", - сказал Козлов.

По его словам, Москва активно продвигается во всех социальных сетях Китая. "Можно объединить усилия и предложить такую концепцию и для других регионов", - добавил он.

В Шанхае (КНР) 23 мая проходит Российско-Китайский бизнес-форум. В рамках форума пройдет пленарное заседание с участием Михаила Мишустина, несколько тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества, также запланированы взаимодействие в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества, и отдельные В2В встречи.