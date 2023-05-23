В Калининградской области ожидают уровень бронирования отелей летом около 80%

В регионе также прогнозируют рост выручки в туротрасли на 15% по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Загруженность отелей в Калининградской области предстоящим летом составит около 80%. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему летнему туристическому сезону в РФ, министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

"Загрузка у нас около 80% отелей мы прогнозируем на этот сезон, что в общем довольно неплохо", - сказал Ермак.

Заметив, что в мае 2023 года турпоток в регион вырос на 12,5% по сравнению с маем 2022-го, региональный министр не стал прогнозировать общее число туристов, которые приедут в область по итогам года, подчеркнув, что больше внимания обращает на уровень доходов отрасли, которые ежегодно увеличиваются. "В этом году мы рассчитываем, на то что у нас выручка [в туротрасли] вырастет <…> процентов на 15 по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

В региональном министерстве культуры и туризма ТАСС уточнили что в 2022 году траты туристов в регионе по банковским картам, без учета трат, понесенных до прибытия в область, например, оплаты бронирования гостиницы, составили 16,7 млрд рублей. Оборот общественного питания - 21,9 млрд рублей, объем платных услуг туристических агентств, туроператоров, услуг по бронированию и сопутствующих им услуг превысил 2,2 млрд рублей, гостиниц и аналогичных средств размещения - 3,6 млрд рублей, санаторно-курортных организаций - 2,7 млрд рублей.

Опасения относительно транспортной доступности региона, которые были еще в прошлом году, не оправдались, отметил Ермак. По его словам, область доступна для авиарейсов из значительного количества российских городов, среди которых главными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург. Большинство гостей региона - это жители этих городов, Московской и Ленинградской областей, а также северных регионов со средним доходом в 100 тыс. рублей в месяц. Чаще всего турист едет в область на четыре дня и тратит здесь 8,3 тыс. рублей в день, добавил Ермак.

Основные направления

Региональные власти акцентируют внимание на гастрономическом туризме, организуя, в частности, фестиваль балтийской кухни, и привлечении внимания к путешествиям на восток области. Регион компактный, с хорошо развитой дорожной инфраструктурой, что дает туристам возможность бывать не только в приморских городах и Калининграде, но и в других районах области, где проходят интересные мероприятия, отметил Ермак. Летний сезон, например, открывает фестиваль классической музыки "Кантата" в рамках которого проводятся концерты на руинах средневековых замков и кирх. "На самом деле афиша очень богатая, и те, кто к нам приедет и вдруг по какой-то причине не сможет доехать до моря <…> они, конечно, смогут провести время на замечательных фестивалях", - заверил он, добавив, что балтийские пляжи региона также ждут гостей.

В марте этого года на международной туристической выставке "Интурмаркет-2023" в Москве Ермак сообщал ТАСС, что в 2022 году в регионе побывали 1,835 млн туристов. В 2023 году в области прогнозируется рост туристического потока на 8 - 10% - до 2 млн человек.