ВВП стран ОЭСР вырос на 0,4% в первом квартале 2023 года

В G7 этот показатель составил 0,3%

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Совокупный рост ВВП стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале нынешнего года составил 0,4% по сравнению с предыдущим триместром. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном во вторник.

При этом в выборке из стран Группы семи (G7) этот показатель составил 0,3%. Наименьшие результаты показали ФРГ (0%), где в прошлом квартале фиксировалось снижение ВВП на уровне 0,5%, и Великобритания (+0,1%, как и в последнем квартале 2022 года), где главным фактором замедления роста стало снижение госрасходов и дефицит торгового баланса. В Японии (+0,4% ВВП) положительную динамику обеспечил рост внутреннего спроса на 0,7%, несмотря на падение чистого экспорта. В то же время во Франции основным фактором роста ВВП в первом квартале этого года стал как раз выросший на 1,1% экспорт и снизившийся на 0,6% импорт.

По Евросоюзу рост ВВП составил 0,2%, конкретно в зоне евро 0,1%. Отмечается, что сильнее других пострадали наиболее географически близкие к Украине страны. В Литве ВВП просел на 3% в первом квартале 2023 года после спада на 0,5% в четвертом квартале 2022 года. В Венгрии сокращение ВВП составило 0,2% (-0,6% в декабре). Исключением из правила стала соседняя с Украиной Польша, где ВВП вырос на 3,9%, по сравнению с последним кварталом прошлго года, когда фиксировался спад на уровне 2,4%.