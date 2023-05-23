Дума приняла закон о создании технопарков в сфере высоких технологий

Документ даст возможность реализовать меры господдержки в сфере промышленной политики

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициированный правительством РФ закон, регулирующий порядок создания и развития технопарков в сфере высоких технологий.

Документ законодательно закрепляет понятие "технопарк в сфере высоких технологий" и устанавливает к таким технопаркам требования, аналогичные требованиям к схожим инфраструктурным объектам - индустриальным паркам и промышленным технопаркам. Органы госвласти субъектов РФ в сфере промышленной политики наделяются полномочиями устанавливать дополнительные требования к технопаркам.

Законом предлагается предусмотреть условия применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении управляющих компаний таких технопарков, при условии соответствия их требованиям сферы высоких технологий, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих объекты, входящие в состав таких технопарков.

В новых технопарках будет создана технологическая, транспортная и коммунальная инфраструктуры для предприятий и компаний, специализирующихся на научно-технической и инновационной деятельности, а также в сфере информационных технологий, говорится в сопроводительных материалах к проекту закона.

Документ даст возможность реализовать меры господдержки в сфере промышленной политики.