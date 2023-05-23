Wildberries с 24 мая намерен снизить комиссию для продавцов бытовой техники и электроники

В отдельных категориях минимальная комиссия составит от 3% вне зависимости от модели продаж, отметили в компании

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries с 24 мая 2023 года снизит собственную торговую комиссию для предпринимателей, которые продают на площадке бытовую технику и электронику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Wildberries.

"С 24 мая Wildberries снизит собственную торговую комиссию от 2% для предпринимателей, реализующих на онлайн-платформе бытовую технику и электронику", - сказано в сообщении.

Под это решение подпадают продавцы более 500 предметов бытовой техники и электроники, в частности, роботов-пылесосов, компьютеров, игровых консолей и техники для кухни. "Так, в отдельных категориях, например, при продаже ноутбуков и смартфонов, минимальная комиссия составит от 3% вне зависимости от модели продаж", - отмечает пресс-служба.

В маркетплейсе убеждены, что предпринимателям эта мера позволит сократить расходы на ведение онлайн-бизнеса на маркетплейсе, в результате чего они смогут расширить для россиян ассортимент техники и электроники по доступным ценам в сегменте, где сейчас наблюдается наибольший дефицит предложений для покупателей. "В конечном итоге это позволит продавцам увеличить покупательскую лояльность и нарастить свои доходы", - заключили в пресс-службе.

В настоящее время комиссия составляет 17%.

В начале мая маркетплейс Wildberries сообщал, что служба безопасности выявила нелегальную схему продвижения некоторых продавцов на платформе - по предварительным данным, ущерб компании может составлять около 650 млн рублей. Позднее продавцы маркетплейса пришли к офису компании из-за незаконно списанных денег за рекламу. Wildberries достиг договоренности с продавцами, которые оказались не согласны с начислениями за рекламу, приостановил списания за нее, а большая часть селлеров подтвердила использование "серых" схем при продвижении. В апреле маркетплейс также обновил систему списаний с пунктов выдачи заказов в случае подмены товаров.