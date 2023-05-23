"Автоваз" повысит работникам тарифные ставки и оклады на 9% с июля

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал это решение

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. "Автоваз" с 1 июля 2023 года повысит сотрудникам тарифные ставки и оклады на 9%, сообщила первичная профсоюзная организация предприятия в своей группе во "ВКонтакте" во вторник.

"На заседании согласительной комиссии АО "Автоваз" принято решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам общества на 9% с 1 июля 2023 года. В связи с переносом единого корпоративного отпуска на более ранний период, профсоюзный комитет инициировал рассмотрение вопроса повышения тарифных ставок и окладов также ранее", - говорится в сообщении.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал решение о повышении зарплат. "Это не только увеличение благосостояния членов трудового коллектива, но и показатель того, что завод уверенно смотрит в будущее и имеет серьезные ресурсы для дальнейшего роста. "Автоваз" придерживается наших договоренностей по повышению зарплат работников", - сказал он журналистам.

В конце марта "Автоваз" сообщил о переносе корпоративного отпуска, который изначально был запланирован на три недели с 24 июля. Предприятие перенесло его на период с 29 мая по 19 июня для избежания остановки производства. Такое решение компания приняла из-за прекращения поставок некоторыми поставщиками и нарушения ими договоренности по сохранению поставок в 2023 году.

Производство было приостановлено с 2 по 5 мая. С учетом выходных и праздничных дней производственные процессы приостановили с 29 апреля по 9 мая.

Продажи "Автоваза" по итогам апреля выросли более чем в три раза по сравнению с апрелем прошлого года и составили 27,6 тыс. автомобилей.