Глава Boeing считает, что биотопливо никогда не сравняется по цене с обычным горючим

Дэвид Кэлхун усомнился в возможности реализовать стратегию по сокращению выбросов в гражданской авиации

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Биотопливо "никогда не будет стоить столько же", сколько обычное горючее. Такое мнение во вторник высказал глава американского авиационного гиганта Boeing Дэвид Кэлхун газете Financial Times, поставив, как отмечает издание, под сомнение возможность реализации стратегии по сокращению выбросов в гражданской авиации.

"Применение биотоплива станет в будущем более масштабным и экономически выгодным, - заявил он. - Но я не думаю, что цена на него когда-нибудь сравняется со стоимостью [керосинового топлива] Jet A-1".

Кэлхун рассказал о "реальном положении вещей", прокомментировал его высказывания представитель консалтинговой фирмы Energy Aspects Роберт Кэмпбелл. Эксперт подчеркнул, что "производство экологичного авиационного топлива затратно, иначе оно бы уже широко применялось".

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в 2021 году взяла обязательства добиться нулевых выбросов в авиации к 2050 году. Эта планка достижима, считает руководитель ассоциации Уилли Уолш, но приведет к значительному повышению тарифов на авиаперелеты. "Авиакомпании не в состоянии покрыть эти расходы, поэтому в конечном счете их придется переложить на пассажиров", - добавил он.

По данным издания, в настоящее время на долю экологически чистого топлива приходится менее 1% мирового авиационного потребления. При этом его стоимость как минимум вдвое превышает цену обычного горючего. Цена биотоплива в США в конце минувшей недели составила $6,83 за галлон (3,7 литра) по сравнению с $2,34 за такой же объем Jet A-1.